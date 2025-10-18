Trendyol Süper Lig dokuzuncu hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Siyah-beyazlı ekip, 79. dakikaya 1-0 önde girdiği karşılaşmayı 3 dakikada kalesinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'ın şok bir yenilgi yaşadığı mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

'YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL'

Sergen Yalçın, alınan sonucun kendilerine yakışmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada "İkinci yarıya çok iyi başladık. İçeride konuştuk. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmeliydik. 3 dakikada 2 gol yemek çok kabul edilebilir bir durum değil. Futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol var.

Son 20 dakikadaki takımın reaksiyonu, 2'yi, 3'ü bulmamız gerekirken 2 gol yemek Beşiktaş'a yakışmaz. Önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

'SORUMLU BENİM'

Oyunun tatmin edici olmadığını belirten Sergen Yalçın "Camiamızın ciddi bir beklentisi var. Ancak şu an beklentiye cevap verecek durumda değiliz. Oyunlar tatmin edici değil. Kayserispor ve Kocaelispor galibiyetlerinde de oyundan memnun değildik. Beklentiye cevap vermeyen bir takım var. Bilmiyorum teknik ekip ne kadar işin içine girer ama şu an burada çalıştığımız için doğal olarak sorumlu benim." diye konuştu.