Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geleceği Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek. Konyaspor mağlubiyeti sonrası görevi bırakmak isteyen Yalçın’ı Başkan Serdal Adalı frenlemişti. Deneyimli teknik adamın kaderi; Rize maçı sonrası yapılacak görüşmede netlik kazanacak. Başkan Adalı, Yalçın’ın ekibini güçlendirmek istiyor. Hocasına 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak olan Adalı, kabul etmesi halinde Sergen Yalçın’la devam edecek. Aksi takdirde yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Başkan Adalı’nın B Planı da belli. Yalçın ile anlaşma olmazsa başka yerli bir hocanın göreve getirilmesi bekleniyor. En güçlü adayın ise Şenol Güneş olduğu öğrenildi.