Beşiktaş transferde gaza bastı. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim üç bölgeye öncelik verdi, isimleri de netleştirdi. Stoper pozisyonuna Marcos Senesi düşünülüyor. Premier Lig ekibi Bournemouth’ta forma giyen 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arjantinli futbolcu için pazarlıklar başladı.

SERKAN REÇBER TAKİPTE

Sol bek için de hedef Jaouen Hadjam. Genel Koordinatör Serkan Reçber, İsviçre’ye çıkarma yaptı, Young Boys’a 22 yaşındaki Cezayirli oyuncunun şartlarını sordu. Listedeki son isim Nicola Zalewski. Atalanta’da şans bulmakta zorlanan 23 yaşındaki Polonyalı sol kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.