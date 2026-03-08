Beliktaş Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’a sahasında 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Sergen Yalçın basın toplantısında çok sert açıklamalar yaptı.

Hakem ve VAR sistemini eleştiren Yalçın, “Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula" dedi.

"El Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, tamam ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu."

‘YAŞANAN FACİA’

“Osimhen'in ikinci sarı kartı var. Bunu biz söylemiyoruz, kural söylüyor. Kural 'Hakem düdük çaldıktan sonra oyunu devam ettirip topa vurunca sarı kart' diyor. Çok da konuşulacak bir şey yok. Belki yenemezdik bilemiyorum. Hakemler ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygulamak için buradalar. Bizim adımıza üzücü değil. Biz pozisyonumuz gereği ligde yokuz. Bu Türk futbolunun geleceği için çok büyük bir sorun. Yaşanan bence bir facia. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Ama kurallar bana gelince başka öbür tarafa gelince başka olunca ikili diyaloglar ortaya çıkıyor. Trabzon'da Fenerbahçe'de beni 10 kişi bırakıyorsun. Türk futbolunun gittiği yer çok sağlıklı değil. Bunu üzülerek söylüyorum" sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK’A OLAY CEVAP

Basın toplantısında bir muhabirin “Okan hoca da az önce söyledi. Hakemlerden şikayet etti” sözleri üzerine Yalçın şunları kaydetti, “Allah Allah, O neden şikayetçiymiş. 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçiler. Onların hakemlerden şikayet etmesi söz konusu olamaz. Onları şikayet etme konusunda son sırada.”

Yalçın ayrıca, “Galatasaray’a hafta içi oynayacakları maç için başarılar diliyorum. Ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar ama onların hakemden şikayet etmesi söz konusu bile olamaz.” ifadelerini kullandı.