Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 16 puan gerisine düşen Beşiktaş bir sezonu daha hayal kırıklığıyla noktalamaya hazırlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın tartışılmaya başlandı. Samsunspor maçında ortaya konan kötü futbol Türkiye Kupası hedefi konusunda siyah-beyazlı camiada tedirginlik yarattı. Artık tecrübeli hocanın gelecek sezon da takımın başında kalıp kalmaması tartışılıyor.

DERBİLERDEN 2 PUAN!

Ortaya çıkan istatistikler de Yalçın’ın beklentilerin çok gerisinde kaldığını gösteriyor. Öyle ki Ole Gunnar Solskjaer’in yerine “Kurtarıcı” olarak göreve gelen Sergen Yalçın Süper Lig’de 1.79’luk puan ortalamasına sahip. Norveçli çalıştırıcı 1.89’la kovulmuştu. Üstelik Sergen Yalçın bu sezon derbilerde sadece 2 beraberlik (G.Saray 1-1, Trabzon 3-3) alırken, Solskjaer taraftarlara Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor zaferleri yaşatmıştı.