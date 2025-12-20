Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek devre arasına galibiyetle giren Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Yalçın, "Bugün genç oyuncularla mücadele ettik. Zor bir oyun oldu. Zaten beklediğimiz bir oyundu. Abraham'ın sakatlanmasından sonra daha da zor oldu. İç sahada 4 maçtır kazanamıyorduk. Bugün kazanmak bize de moral oldu. Oyuncularım nefes aldılar." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda beklenmedik sorunlarla kötü bir dönem geçirdiklerini söyleyen Yalçın şunları aktardı:

"Göreve başladığımda kötü senaryoya hazırdık ama kötünün derecesi vardır, ne kadar kötü diye. İlk yarıda yaşadığımız sorunlar vardı, golle sonuçlanan 8 bireysel hatadan bahsediyorum. Bu Beşiktaş için çok fazla sayı. 8-10 puan daha yukarıda olabilirdik. Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu. Gün geçtikçe zayıflamaya başladık. Son zamanlardaki maçlar bizi memnun etti. Birçok problem yaşadık. Bunun sonunda olduğumuz yer Beşiktaş'ın olması gereken yer değil. Mevcut şartlarda olunan yerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç başlayacak bizim için. Planlamalarımız var. Oyuncularla, kulüpleriyle temas halinde. Bir değişim başlatmak istiyoruz Beşiktaş'ta. 'Acı çekeceğiz biraz.' dedim. Bugün kazandığımızda bile bu acıyı çektik. Zor bir ilk yarı çektik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştirmeye çalışacağız. Ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Biraz sabretmek lazım ama taraftar sabırlı değil onları da anlıyorum. Mevcut şartlarda ancak bu kadarını yapabiliyoruz."

Ara transfer dönemi planlamasıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz. Devre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor."

Rafa Silva ile ilgili de konuşan Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu."

Yalçın, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'ye verilen 2 maçlık cezaya da tepki göstererek, "Kırmızı kartla alakası yok bir de 2 maç ceza yiyor." dedi.