UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırırken takımın başına geçecek yeni teknik adam da netleşiyor.

Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile resmen görüşmelere başladı. Yaşanan gelişmenin ardından saat 13.55'te Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne özel aracı ile giriş yaptı.

İDMANA ÇIKACAK

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağladı. Siyah beyazlılarda pürüzlerin giderilmesi durumunda 2. Sergen Yalçın dönemi gün içinde resmiyete kavuşacak ve deneyimli teknik adam takım ile bugün idmana çıkacak.

Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın'ın futbolcularla tanıştıktan sonra akşam gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olması planlanıyor.

Sergen Yalçın'ın yardımcı ekibinde Atiba Hutchinson’ı teknik ekipte görmek istediği öğrenildi. Şu an yurt dışında olan Atiba ile görüşmeler başlayacak. Sergen Yalçın'ın ayrıca mutlak kanat transferi istediği belirtildi.