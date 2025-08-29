UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Norveçli çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir numaralı aday Sergen Yalçın oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile en kısa sürede bir görüşme gerçekleştirerek teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldiğinde de Sergen Yalçın'a teklif yapmış ancak tecrübeli ç.alıştırıcı o dönem teklifi kabul etmemişti.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Beşiktaş aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.