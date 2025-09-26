Bir dönem Barcelona forması giyen ve İspanya Milli Takımı'nın efsane isimleri arasına ismini yazdıran Inter Miami'nin yıldızı Sergio Busquets, MLS'te sezonun tamamlanmasıyla birlikte aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Busquets daha önce yaptığı açıklamada fiziksel olarak eski seviyesinde olmadığını ifade etmişti.

Inter Miami'nin iletişim departmanından yapılan açıklamada "Busquets, 2023 yılında Inter Miami'ye katıldığından beri kulübün sürekli büyümesinde etkili oldu, orta sahadaki vizyonu ve kalitesinin yanı sıra deneyimi ve liderliğiyle de katkıda bulundu ve hem Supporters Shield hem de Lig Kupası'nı kazanmada rol oynadı.

Takım şimdi, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile sayısız şampiyonluk ve ödül kazandığı, futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul gördüğü olağanüstü kariyerini sonlandıracak olan Busquets'in sezonun son bölümünde hedeflere ulaşma yolunda yapacağı katkıyı dört gözle bekliyor." denildi.

KARİYERİ ZAFER DOLU

Busquets kariyerin boyunca, 8 LaLiga, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Copa del Rey, 3 UEFA Süper Kupa ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası zaferi tattı.