İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, La Liga ekibini satın almak için harekete geçti.

Ramos'un altyapısından yetiştiği Sevilla için önemli bir adım attığı öne sürüldü. Deneyimli savunmacı, kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski kulübü Sevilla'yı satın almayı planlıyor.

İspanyol radyosu Cadena COPE'un duyurduğu habere göre Ramos, Sevilla’yı satın almak isteyen yatırımcılar arasında en yüksek teklifi sunan grubun lideri konumunda.

TEKLİFİ YÜKSELTTİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sergio Ramos, bir yatırımcı grubuyla birlikte Sevilla FC’nin çoğunluk hisselerini almak için resmi teklif sundu.

Bu teklifin, kulübün mevcut satış sürecindeki en güçlü ve maddi açıdan en yüksek teklif olduğu iddia edildi. Haberde, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı bilgisi de yer aldı. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.