Rostec tarafından geliştirilen mühimmatın ilk partilerinin Rus birliklerine teslim edildiği açıklandı. Yeni sistem, özellikle cephe hattında alçak irtifada uçan FPV ve keşif dronlarına karşı standart piyade silahlarıyla daha etkili savunma sağlamayı hedefliyor.

MERMİ HAVADA ÜÇ PARÇAYA AYRILIYOR

Yeni mühimmat, standart 5,45×39 mm ve 7,62×54 mm fişeklerle uyumlu özel bir çekirdeğe sahip. Mermi namludan çıktıktan hemen sonra kontrollü şekilde üç parçaya ayrılıyor ve hedefe doğru yayılıyor. Böylece tek bir mermi, üç ayrı parçacıkla ilerleyerek küçük ve hareketli hedefleri vurma olasılığını artırıyor.

Rostec yetkilileri, bu sistem sayesinde küçük bir dronu üç mermiyle aynı anda hedef almanın, tek bir mermi kullanmaktan çok daha kolay olduğunu belirtiyor. Şirket, yeni tasarımın isabet ihtimalini önemli ölçüde yükselttiğini ifade ediyor.

STANDART TÜFEKLERLE KULLANILABİLİYOR

Yeni mühimmatın dikkat çeken özelliklerinden biri de mevcut Rus piyade silahlarında herhangi bir değişiklik gerektirmemesi. Aynı fişek kovanı ve barut kullanıldığı için mevcut üretim hatlarında seri üretilebiliyor ve susturuculu silahlarda da kullanılabiliyor.

Yaklaşık 300 metreye kadar etkili olduğu belirtilen mühimmat, pahalı hava savunma sistemlerinin yerine geçmek için değil, cephede ani şekilde yaklaşan küçük dronlara karşı piyadelere ek bir savunma katmanı oluşturmak amacıyla geliştirildi. İlk partilerin sahaya ulaştığı, seri üretimin ise devam ettiği bildirildi.