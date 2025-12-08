Suudi Arabistan alkol satışına ilişkin kuralları gevşetme yönünde yeni bir adım attı. Artık yeterince zengin olan kişiler, alkol alabilecek.

Bloomberg'in haberine göre aylık geliri 13 bin 300 dolar (565 bin TL) ve üzeri olan, Müslüman olmayan ve oturma izni olan kişilerin alkol satın almasına izin verildi.

Riyad’da bulunan ve ülkedeki tek içki satış noktası olan mağazaya girmek isteyenlerin maaş belgesi göstererek gelirlerini kanıtlaması gerekiyor.

PARASI OLAN, BİRAYI ALIR

Mağaza geçen yıl yabancı diplomatlara satış için açılmıştı ve yakın zamanda "premium ikamet" statüsüne sahip olan ve Müslüman olmayan kişilere erişim genişletildi.

Mağazada alışveriş aylık puan esaslı bir kota sistemiyle yapılıyor. Puanlarını dolduran kişiler daha fazla alkol alamıyor.

Buna karşın premium ikamet sahipleri aldıkları maaşa göre daha fazla puan topluyor. Aynı zamanda alkole ulaşımda kolaylaştırılıyor. Ülkede iki ayrı alkol dükkanı daha kuruluyor.

ŞERİAT ÜLKESİNDE 'PLANLI GEVŞEME'

Alkole erişimdeki bu yavaş gevşeme Riyad’ı iş ve yatırım için daha rekabetçi bir merkez yapmak için alınan planlı bir politika.

Suudi Arabistan ekonomik dönüşümü için yabancı yetenek ve sermayeyi çekmeyi kritik görüyor. Bu sebeple katı kuralları gevşetiyor.

Bu gevşeme sadece alkol satışında değil, diğer kurallarda da görülüyor. Son yıllarda kadınların araç kullanma yasağı kaldırıldı. Kamusal eğlenceye, müziğe ve kadın - erkek karışık ortamlara izin verildi.

Kurallar gevşetilirken de turizm teşvik edildi. Ancak Mekke ve Medine'ye ev sahipliği yapan ülke, hassas terazide bir denge tutturmaya çalışıyor.