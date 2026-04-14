Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den istifa ettiği öğrenildi. Kumbul ve beraberindeki bazı meclis üyelerinin kendisine eşlik edebileceği iddia edildi.

Antalya Gündem’den Yaprak Özer’in haberine göre, Antalya’da bazı belediye başkanlarının parti değiştirebileceği iddia edildi. CHP’den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un da AKP’ye geçiş hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Kumbul’un geçen günlerde AKP’li isimlerle bir araya gelmiş ve bu görüşmelere ilişkin fotoğraflar sosyal medyadan paylaşmıştı.

Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmıştı.