İlginç olay, Almanya’nın güneyinde yer alan ve berrak suyu ile bilinen Königssee Gölü’nde yaşandı. Turistik bölgede bulunan göl, özellikle yaz aylarında hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yüzme ve doğa aktiviteleri için sıkça tercih ediliyor.

16 yaşındaki genç, yüzme sırasında göl tabanında parlayan bir cismi fark etti ve yakından inceleyince bunun bir altın külçe olduğunu anladı.

Genç, bulduğu 500 gramlık altın külçeyi hemen kıyıya çıkararak yetkililere teslim etti. Seri numarası bulunan ve bir rafineri tarafından üretildiği belirlenen külçenin geçmişine dair ise herhangi bir kayıt bulunamadı.

Yapılan incelemelerde, altın külçenin kime ait olduğuna dair bir iz bulunamayınca olay yasal sürece göre değerlendirildi. Altı ay boyunca hiçbir hak sahibi ortaya çıkmayınca, bulunan değerli maddenin gence verilmesine karar verildi.

Binlerce dolar değerinde olduğu belirtilen külçenin göle nasıl ve ne zaman bırakıldığı ise hâlâ bilinmiyor. Olay, hem bölge halkında hem de uluslararası basında büyük merak uyandırdı.