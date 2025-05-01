Uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral 19 Eylül 2024 tarihinde dünya evine girdi.

Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çift şimdilerde bebek sahibi olmak için gün sayıyor.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin erkek bebek bekliyor.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Keskin, eşinin hamilelik sürecinden bahsetti. Oyuncu "Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu, hissetmiyorum bir şey... Şu an kadınların daha çok hissettiği bir durum... Doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, Meriç'in yanında olmak istiyorum" diye konuştu.