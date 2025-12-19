Habertürk'ün tutuklanarak görevden alınan genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy soruşturmasındaki 'etkin pişmanlık' ifadeleri gündemi sarsmaya devam ediyor.

Son olarak yerel seçimlerde Beşiktaş'tan Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı olan avukat Serkan Toper'in adının geçtiği iddia edildi.

Etkin pişmanlık ifadesi veren kişi, Toper’in Ersoy sayesinde Habertürk TV’deki programlara sıklıkla katıldığını iddia etti.

'SİYASİ OPERASYON' DEDİ

İfadelerde adı geçtiği ileri sürülen Serkan Toper'den ilk açıklama geldi.

Serkan Toper'in açıklamalarını Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Medyascope'ta aktardı.

Toper şunları söyledi:

"Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir operasyon çekiliyor, bu siyasi bir operasyondur. Ama konuşmak için suların durulmasını bekliyorum."

TEKDAĞ: ONU TANIMIYORUM

Şık, Can Halding soruşturması kapsamında tutuklanan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili açıklamasını da paylaştı:

"Ela Rümeysa denen kişiyle hayatımda bir kez görüştüm. İşe alım sırasında, makamda, 15 dakikalık bir görüşmeydi. Yanımızda da çok haber yöneticisi vardı. Bir daha da görmedim. Ne mesajlaşma ne de telefon trafiğim var."