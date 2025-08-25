2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık, önceki gün İstanbul'da verdiği konser sonrası muhabirlerin evlilikle ilgili sorularını yanıtladı.

"CANIMIZ İSTERSE EVLENİRİZ"

Şarkıcı "Biz iyiyiz şu an. Günü gelirse, canımız isterse evleniriz. Bilemeyiz bunu" dedi.