Cem YILDIRIM

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ geçen hafta Kuzey Irak’ta yapılan ‘Büyük Kürdistan Konferansı’na katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na marş tepkisi gösterdi.

Özdağ, Davutoğlu’nun, konferansın açılışında Kürt marşı çalınırken ayağa kalkmasını eleştirdi ve geçmişte Suriye yönetiminin ortak operasyon teklifini de reddettiğini hatırlattı. Özdağ, bu konferansın 26 Nisan 2025’te Kamışlı’da yapılan toplantının devamı olduğunu belirtti.

Yarenlik sohbeti

Ümit Özdağ, Mersin’in Tarsus ilçesinde Yarenlik Alanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafla sohbet etti.

‘BİZİ ŞAŞIRTMADI’

Konferansta, Suriye PKK’sının Şam yönetimine entegrasyonu ve Kürdistan’ın birliği başlıklarının ele alındığını aktaran Özdağ, PYD’nin ABD, İsrail desteğiyle güçlendiğini söyledi. Özdağ, şöyle konuştu:

“Davutoğlu da konferansa katıldı ve açılışta çalınan Kürt marşı sırasında ayağa kalktı. Geçmişte Suriye yönetiminin ortak operasyon teklifini reddetmişti. Konferansa katılması bizi hiç şaşırtmadı. Serok Ahmet katılacağı konferansı bulmuş.”

Barzani, Şırnak’a sempozyuma geliyor

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, KDP Başkan Mesud Barzani’nin, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katılacağını söyledi.

Rektör Alkış, “Barzani’nin Ofisi aracılığıyla Başkan Barzani’yi sempozyuma davet ettik ve yüzde 90 ihtimalle Cizre’ye gelerek sempozyuma katılacak” ifadelerini kullandı. Irak’taki üniversitelerden de çok sayıda hoca ve akademisyenin sempozyuma davet edildiğini ve tebliğlerini sunacaklarını belirtti. Alkış, sempozyumun bir diğer konuğunun da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu olduğunu belirtti. Dün başlayan sempozyum bugün sona erecek.