Altın yatırımcısı bugün Cenevre’de üçüncü tur Washington ve Tahran arasındaki müzakereleri yakından izliyor. Anlaşmazlıkların devamı durumunda ise piyasaların duruma göre seyretmesi bekleniyor. Bugünkü işlemlerde de fiyatlarda yukarı görünüm öne çıktı. Ons altın 5 bin 190 dolar seviyesinde, gram altın ise 7 bin 323 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 11 bin 923 TL bandında bulunuyor.

Jeopolitik gelişmelerin kripto piyasasında da etkili olduğunu söyleyen Memiş, kısa vadede sert dalgalanmaların sürebileceğini belirtti.

PİYASAYI KANDIRDILAR

Son günlerde piyasaların Amerikan-İran gerilimine odaklandığını dile getiren Memiş, gelen haber akışlarının sert fiyat hareketlerine neden olduğunu söyledi:

“Geçen hafta salı günü bir anlaşma haberi geldi diye piyasayı böyle kandırdılar. MTA fiyatları geri geldi. Bir gün sonra tekrar yükseldi. Burada ciddi bir manipülasyon piyasası oluşturdular.”

Altında 4.850 dolar seviyesinin destek, 5.250 dolar seviyesinin ise geniş bantta dalgalanma alanı olduğunu ifade eden Memiş, bu süreçte büyük yatırımcıların kazançlı çıktığını savundu.

ABD’de siyasi gelişmelere de değinen Memiş, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Cuma günü Trump'ın yetkileri sınırlandırıldı. Kasım ayında ara seçimler var. Ben yılın ikinci yarısında Trump'ın dil değişikliğine gideceğini de bekliyorum. Bundan sonra çok böyle yukarıdan konuşan değil biraz daha ayağı yere basan açıklamalar yapmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CENEVRE'DE 3 İHTİMAL VAR

Cenevre’de gerçekleşen görüşmelere vurgu yapan Memiş, piyasalar açısından üç senaryo olduğunu söyledi:

“Anlaştık” sonucu çıkarsa:

“Bu sefer değerli metallerde düşüşler, borsada yükselişler kaçınılmaz.”

“Anlaşamadık” sonucu çıkarsa:

“Jeopolitik gerilim fiyatlaması, piyasalarda düşüşler, değerli metallerde yükselişler.”

“Süreci uzattık” kararı çıkarsa:

“Yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekler.”

2026'DA MÜDAHALE OLACAK

ABD-İran hattında gerilimin tamamen sona ermeyeceğini belirten Memiş, dikkat çeken bir öngörüde bulundu:

“Ben 2026 yılında öyle ya da böyle Amerika'nın, İsrail'in İran'a müdahalesini şahsen bekliyorum. Orada bir rejim değişikliği sonuçta isteniyor. Bir müdahale haberi gelirse de benim için şaşırtıcı olmaz.”

GÜMÜŞÜ OLAN NE YAPSIN?

Gümüşte 90 ve 92 dolar dirençlerine vurgu yapan Memiş, mevcut seviyeleri alım için uygun bulmadığını ifade ederek, "Biz altın gümüş rasyosu kullanarak gümüş tarafını değerlendiriyoruz.”

“Elinde gümüş olan satsın eğer kar satışı yapacaksanız dün güzel bir fırsat vardı" dedi.

Altında kritik bant: 4.850 – 5.400 dolar

Altında aşağıda 4.850 dolar, yukarıda 5.400 dolar direncine işaret eden Memiş, kırılımın yönünün belirleyici olacağını belirtti.

“Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Düşüşlerde alım fırsatı olarak okumaya devam ederim.”

Ancak 5.800 – 6.000 dolar aralığı görülmeden çıkışın erken olacağını vurguladı.

KÜÇÜK YATIRIMCI DİKKAT!

Fiziki gram altının 7.435 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, küçük yatırımcıya şu mesajı verdi:

“Küçük miktarlarda fiyat değil miktar önemli. 7000 liranın altına sarkma beklemiyorum ama yukarıda 8000, 9000, 10.000 lira var. Ben yerinde olsam alır kenara koyarım, fiyatı takip etmem.”

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.