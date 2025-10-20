ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve federal hükümetin kapalı kalmasının yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı güçlenirken, altının ons fiyatı rekor seviyeleri test etti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son mesajları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifeler hakkındaki değerlendirmelerine odaklandı. Powell’ın faiz politikasına ilişkin temkinli ifadeleri ve Trump’ın “yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil” açıklaması, fiyatlamalarda yön belirleyici oldu.

Trump, yaptığı röportajda “Çin ile ilişkilerimiz iyi olacak ama adil bir ticaret anlaşmasına varmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’daki konuşmasında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde bir araya geleceğini belirterek, “Her iki taraf için de kazançlı bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Öte yandan, ABD federal hükümetinin kapanmasının etkileri sürüyor. Kamu kurumlarında veri akışında aksaklıklar yaşanırken, Fed’in yakından takip ettiği enflasyon verisinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Yatırımcıların gözü ise bu verilerin Fed’in para politikası kararlarına nasıl yansıyacağında.

GRAM VE ONS ALTINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününe altın fiyatları 5 bin 751 lira ile başladı.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 175 liradan, çeyrek altın ise 19 bin 76 liradan satılıyor.