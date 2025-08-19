Express gazetesinde yer alan habere göre, havluların sertleşmesinin ardında birden çok neden yatıyor.

Yıkama sırasında aşırı deterjan ve yumuşatıcı kullanımı, liflerin üzerinde birikerek dokuyu katılaştırıyor. Bunun yanı sıra sert sular, çok yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma yapmak da havlu liflerine zarar vererek konforunu azaltan başlıca faktörler arasında.

İşte otellerin de kullandığı o yöntem

Laundryheap Genel Müdürü Dejan Dimitrov, sert havluları yumuşatmak için her evde bulunan iki temel malzemenin altını çiziyor: beyaz sirke ve karbonat.

Dimitrov, bu iki malzemenin ayrı ayrı kullanılabileceğini belirterek şu formülü paylaştı:

Sirke ile yıkama: "Çamaşır makinenizin deterjan gözüne her zamanki sıvı deterjanınızla birlikte 250 ml beyaz sirke ekleyin ve normal programda yıkayın. Sirkenin keskin kokusu sizi endişelendirmesin, kurutma sonrası havlularınızda hiçbir koku kalmayacaktır."

Karbonat ile yıkama: "Bir diğer etkili yöntem ise karbonattır. Makineye koymadan önce kullandığınız çamaşır deterjanına sekiz yemek kaşığı karbonat karıştırın. Bu karışım, havlu liflerinin gevşemesine ve birikmiş kirlerin çözülmesine yardımcı olarak havlularınızın yeni gibi olmasını sağlayacaktır."

Havluların ömrünü uzatan ek ipuçları

Havluların yumuşaklığını korumak sadece yıkama ile sınırlı değil. Piglet in Bed markasının kurucusu Jessica Hanley, havluların ömrünü uzatacak şu değerli bilgileri paylaşıyor:

Ayrı yıkayın: Havluları diğer çamaşırlarla birlikte yıkamaktan kaçının. Bu, hem bakteri transferini önler hem de havluların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Islak bırakmayın: Islak havluları çamaşır makinesinde uzun süre bekletmek, küf kokusuna neden olabilir. Yıkama biter bitmez kurutma işlemine geçin.

Doğru katlayın: Havluları dolaba yerleştirirken doğru katlama tekniği kullanmak, hem düzeni sağlar hem de liflerin ezilmesini önler. Hanley, "Havluyu üçe katlayarak ve katlanmış kenarı dışa bakacak şekilde rafa yerleştirerek dolabınızı daha düzenli tutabilirsiniz," diye ekliyor.