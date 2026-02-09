Kripto paralar yeni haftaya toparlanmayla başladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 59 bin 950 dolara geriledikten sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin dün gece 72 bin 290 doları gördü. Bitcoin bugün sabah seansında 09.24'te 70 bin 395 dolarda bulunuyor.

ETHERUM'DA YÖN YUKARI

Bitcoin2de görülen yukarı yönlü seyir, altcoinler üzeirnde etkili oluyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, dün 2 bin 153 dolara kadar yükseldi. Ethereum bugün 09.24'te 2 bin 76 dolarda hareketleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.