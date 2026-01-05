ABD'ye yaptığı 12 günlük iş seyahatinin ardından 27 yaşındaki iş insanı Karenjeet Kaur Johal, hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Cep telefonu faturası tam 153 bin sterlin olarak düzenlenmişti. Yani 9 milyon TL değerinde. Yapılan incelemede, tek bir telefon görüşmesinin maliyetinin dahi 37 bin sterline ulaştığı belirlendi.

TEK BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ SERVET DEĞERİNDE

İngiltere'de yaşayan Johal'ın San Francisco ziyareti sonrasında ortaya çıkan bu astronomik tutar, faturaların iki ayrı ayda kesilmesiyle netleşti. Mayıs ayı için 57 bin sterlinlik, Haziran ayı için ise 96 bin sterlinlik borç çıkarıldı. Yetkililer, söz konusu bedelin ABD'de herhangi bir veri paketi veya roaming hizmeti olmadan telefon kullanımından kaynaklandığını ifade etti.

'İYİ NİYET' ÇERÇEVESİNDE İPTAL ETTİLER

Genç iş kadını ise hattını açtırırken aylık 100 sterlinlik bir harcama sınırı talep ettiğini ileri sürdü. Ancak operatör şirket, sistem kayıtlarında böyle bir limit talebine dair bilgi bulunmadığını açıkladı.

Faturanın tamamının banka hesabından otomatik olarak tahsil edileceğine dair uyarı alan Johal, ödemeleri durdurmak için girişimde bulundu. Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, mobil operatör O2 devreye girdi ve söz konusu borcun tamamını "iyi niyet" çerçevesinde iptal etti.