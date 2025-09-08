İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum atandı.

Gün içinde ise kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, vatandaşların ve partililerin yoğun tepkisine rağmen polis eşliğinde il binasına girdi.

Bu esnada polisin biber gazlı müdahalesinde CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da etkilendi.

Sosyal medya hesabından hastaneden paylaşım yapan Servet Mullaoğlu, tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

'VÜCUDUMUZDA YANIKLAR OLUŞTU'

Mullaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu.

Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir."