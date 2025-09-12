Finans, sağlık, enerji, gayrimenkul ve teknoloji gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunan Hedef Holding'de dikkat çeken bir devir işlemi yaşandı.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Yönetim Kurulu Üyesi eşi Sibel Gökalp'ten Hedef Holding sermayesinin %60,71’ine denk gelen payı 1 milyar 893 milyon 623 bin TL karşılığında devraldı. A ve B grubu payları kapsayan devir işlemi için pay başına 1,60 TL değer belirlendi.

REKABET KURUMU'NUN ONAYI BEKLENECEK



Devir işleminin kapanışı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Rekabet Kurulu’na başvurular yapılacak. Hedef Holding’in bağlı ortaklıkları arasında Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Colendi Menkul Değerler A.Ş. bulunuyor. Pay devri bu iştiraklerde de dolaylı ortaklık yapısında değişiklik yaratacağı için süreç, ilgili otoritelerin onayına tabi olacak.





BORSADA UÇUŞA GEÇTİ



Pay devir açıklamasının öncesinde dün, Hedef Holding hisseleri günü tavan yaparak kapattı. Gelen KAP açıklamalarının ardından bugün ise Hedef Holding hisseleri borsada sert yükselişini sürdürdü ve tavan fiyata ulaştı.