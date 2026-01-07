Musk, servet artışında geçen yıl da zirvedeydi. 2025 yılında tam 187 milyar dolarlık kazanç elde eden ünlü iş insanı, küresel ölçekte en çok zenginleşen isim olmuştu. 2026’nın ilk günlerinde de tablo değişmedi. Musk’ın en yakın takipçisi Interactive Brokers’ın kurucusu Thomas Peterffy, yıl başından bu yana yaklaşık 8 milyar dolarlık artışla Musk’ın oldukça gerisinde kaldı.

Bloomberg verilerine göre Musk, servet büyüklüğü açısından en yakın rakiplerinden biri olan Alphabet’in kurucu ortağı Larry Page’in servetinin iki katından fazlasına sahip. Bu fark, Musk’ı açık ara dünyanın en zengin kişisi konumunda tutmaya devam ediyor.

Ancak Musk’ın servetindeki bu ani sıçramanın kaynağı net olarak ortaya konmuş değil. Tesla hisseleri yıl başından bu yana yalnızca yüzde 0,4 yükseldi ve bu artış Musk’ın Tesla’daki payının değerine 2 milyar doların altında bir katkı sağladı. SpaceX’in Aralık ayında ulaştığı 800 milyar dolarlık değerleme ise zaten 2025 verilerine yansımıştı.

Öte yandan xAI, Neuralink ve The Boring Company gibi Musk’ın diğer şirketleri için kamuoyuna açıklanan yeni bir değerleme artışı bulunmuyor. Bu durum, Bloomberg’in hesaplama yöntemlerinde yaptığı teknik bir güncellemenin Musk’ın servetinde kayda değer bir sıçramaya yol açmış olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.