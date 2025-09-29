Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 1996 yılında, şirketinin ilk yıllarında verdiği bir röportajın videosu sosyal medyada yeniden ortaya çıktı. Bezos'un o günkü mütevazı hali ve büyük vizyonu kadar, yıllar içindeki inanılmaz fiziksel ve finansal dönüşümü de izleyenleri şaşırttı ve herkesin dilinde aynı yorum vardı: "Bir zamanlar ne kadar normaldi, şimdi ise bir film kötüsüne benziyor."

Gezegenin en zengin insanlarından biri olmadan çok önce Jeff Bezos, o zamanlar yeni bir fikir olan internetten kitap satma projesini anlatmaya çalışan genç bir girişimciydi.

1996 yılında katıldığı "The Computer Chronicles" adlı programda, Amazon'un potansiyelini "Eğer kataloğumuz kağıda basılsaydı, yedi New York telefon rehberi büyüklüğünde olurdu" sözleriyle açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeniden dolaşıma giren bu 29 yıllık video, Bezos'un o günkü görünümü ile bugünkü hali arasındaki keskin zıtlık nedeniyle viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Bezos'un eski "ayakları yere basan" ve mütevazı halini, bugünkü kaslı ve karizmatik ama bir o kadar da "ürkütücü" buldukları imajıyla karşılaştırdı.

Yapılan yorumlar arasında en çok dikkat çekenler, Bezos'u ünlü kurgusal kötülere benzetenler oldu:

Bir kullanıcı, "Önceleri normal biriyken şimdi James Bond kötüsüne benziyor" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise onu Superman'in düşmanı Lex Luthor'a benzeterek, "O zamanlar ne kadar gerçekçi görünüyordu, şimdi ise tam bir Lex Luthor!" yorumunu yaptı.

Bezos'un bu dönüşümü sadece fiziksel değil. 1999'da katıldığı bir programda, sunucu Jay Leno'nun "Şirketiniz milyarlarca dolar değerinde ama hiç kâr etmiyor" sözleri üzerine seyircilerin kendisine güldüğünü hatırlayanlar oldu. Bezos o gün, "Biz kârsızlığımızla ünlü bir şirketiz, çünkü geleceğe yatırım yapıyoruz" cevabını vermişti.

2023 yılına gelindiğinde ise Amazon'un yıllık brüt kârı 270 milyar doları aştı.

Bugün 61 yaşında olan ve geçtiğimiz günlerde İtalya'da Lauren Sanchez ile 56 milyon dolarlık gösterişli bir düğünle evlenen Bezos'un lüks yaşam tarzı, 29 yıl önceki o genç ve "normal" girişimciden ne kadar farklı bir noktaya geldiğinin en büyük kanıtı olarak görülüyor.