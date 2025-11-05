İstanbul Silivri’de 17 Ekim’de skandal bir olay yaşandı. Serbest gazeteci Kaan Göktaş’ın haberine göre; Silivri TOKİ Dede Korkut İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencileri evlerine bırakan servis şoförü araçta kalan son 2 kız öğrenciye önce “Gelin yanıma oturun” teklifinde bulundu. 6. Sınıf öğrencisi ve 11 yaşında olan çocuklar teklifi reddedince servis şoförü, “Biraz gezelim” diyerek aracı ara sokaklara sürmeye başladı. Bunun üzerine kız çocukları aracın camlarına vurarak ve bağırarak yardım istemeye çalıştı. Kızlardan biri çantasından çıkardığı defter kağıdına “Yardım edin” yazarak aracın camına dayayıp dışarı tuttu. Panikleyen şoför çocukları evlerine bıraktı.



AİLELER JANDARMAYA BAŞVURDU



Olaydan haberi olan aileler, konuyu jandarmaya iletti. Bu esnada diğer servis şoförleri de konudan haberdar oldu. Olaya tepki gösteren okulun bir diğer servis şoförü ile şüpheli servisçi arasında tekme tokat kavga çıktı. İki şoför de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Servis firması tarafından kendisine ulaşılan veliye, “Güvenlik kameralarını inceleyip gereğini yapacağız” sözü verildi ancak araçta, zorunlu olmasına rağmen güvenlik kamerası olmadığı ortaya çıktı. Hostesin de bulunmadığı servis için, “Yoğunluk olduğu için fabrika servisini okula verdik” savunması yapıldı.



'KIZLARINIZIN ADI ÇIKAR' BASKISI



Olaydan sonra jandarmada ifade veren ve hem şoförden hem de servis firmasından şikayetçi olan ailelere diğer veliler tarafından mesaj atıldı. Veli WhatsApp grubunda “Konuyu uzatmayın, çocukların adı çıkar, yarın kızınızı istemeye geldiklerinde konu sorun olur” şeklinde baskı yapıldığı belirtildi. Baskılar üzerine tacize uğrayan kızlardan birinin velisi geri adım atmak zorunda kaldı ancak diğer aile ise şikayetinden vazgeçmedi.



'İŞTEN ÇIKARILMADI, ÇALIŞIYOR' İDDİASI



Servis firmasının velilere, şoförün işten çıkarıldığını söylediği ancak şoförün çalışmaya devam ettiği iddia edildi. Aracın şoföre ait olduğu ve çalışmayı sürdürdüğü belirtildi. Servis firması yetkililerinin diğer velilere, “Çocuklar ergenliğe girdikleri için kafaları karışık, sevdikleri şoförle yolculuk etmek istedikleri için iftira atıyorlar” şeklinde savunma yaptığı iddia edildi. Silivri Servisçiler Derneği ise “Münferit hadisedir bizimle ilgisi yok” açıklamasını yaptı.