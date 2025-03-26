İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada da tepkiler büyüyor. Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken, bazıları ise İmamoğlu’na desteklerini açıkça dile getiriyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Hudutsuz Sevda isimli dizide Damla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, meslektaşlarına ve sanat camiasına ateş püskürdü.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına sessiz kalan sanatçılara tepki gösteren genç oyuncu, “Ses çıkaramayan sanatçı olamaz” dedi.

Köseoğlu, önce Instagram hesabında “Sanatçıymış, ses çıkaramazmış” değil, “Ses çıkaramayan sanatçı olamaz” diyeceksiniz” ifadelerini kullanarak sanat camiasındaki sessizliği sert dille eleştirdi. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanat dünyasındaki sessizlik tartışmaları da sürüyor.

Bozoklu’dan tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan oyuncuları eleştiren oyuncu Şebnem Bozoklu da meslektaşlarına tepki gösterenler arasında. Ünlü Oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medyada Pazar günü CHP sandığına giderek oy vermesinin ardından çektirdiği bir fotoğrafı paylaşıp, “Oy verme kombinim. Ölü taklidi yapan arkadaşlarıma story önerisi” diye yazdı.

‘Sanatçı da konuşacak!’

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana Saraçhane’deki protesto eylemlerine aktif olarak katılan ünlü model Didem Soydan, paylaşımlarıyla da desteğini sürdürüyor. Soydan son olarak, Instagram’dan paylaştığı “Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak!” yazılı dövizle tepkisini gösterdi.

‘Her şey çok güzel olacak’

Ünlü oyuncu Elçin Sangu da sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasına itiraz eden sanatçılardan biri oldu. Ünlü oyuncu “İmamoğlu Yalnız Değildir” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz. Ben hâlâ ‘Her şey çok güzel olacak’ diyenlerdenim” ifadelerini kullandı.