Ağaçlara çaput bağlanıp dilek dilenmesi geleneği tarihteki yerini koruyordu ancak 2025 yılında bu gelenek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yeniden gündeme geldi.

RENK RENK ÇAPUTLAR ASILDI

Renk renk çaputlar dilek ağacına asıldı. Sesini duyuramayan memurlar çareyi dilek ağacında aradı. Memurlar yaşlı ağacı dilek ağacı olarak belirledi ve dileklerini çaput halinde ağaca astı.

Asılan çaputlar arasında dikkat çekici dilekler de gözden kaçmadı. Memurlar ekonomiden yakınarak "Maaşım açlık sınırı üstüne çıksın bir günde geçinemiyoruz diye bağırmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan İsmail Arıcı dileğini astıktan sonra SÖZCÜ TV mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı:

"1990 yılında Bütçe Kanunundan alınan asayiş tazminatının tekrar bizlere verilmesini diliyorum. Geçim şartları çok zor. Memurun durumu ortada."

MEMURUN DİLEĞİ LİYAKAT

Memurların ortak dertlerinden biri de kamuda liyakat oldu. Kamuda liyakatin kaybolduğunu söyleyen memurlar, yaşadıkları sürecin bu liyakat bozukluğunun sonucu olduğunu ifade etti.

SÖZCÜ TV Muhabiri Barış Yalınkılınç yüzlerce memurun son çare olarak gördüğü çaput bağlama eyleminin olduğu dilek ağacına gitti. Çalışma Bakanlığı'nın hemen önündeki çaput ağaca giden SÖZCÜ TV Muhabiri Barış Yalınkılınç, Ana Haber'e bağlandı.