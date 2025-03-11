Su ısıtıcılarının kapalıyken çıkardığı o tık sesi birçoğumuzun farkına bile varmadığı ancak merak edilen bir konulardan biridir. Elektrikli su ısıtıcılarının bazen kullanılmadıkları halde rastgele tık tık sesleri çıkardığını çoğu zaman duymuşuzdur. Bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu şöyle dile getirirken, “Su ısıtıcım kapalıyken ara sıra tıklama sesi çıkarıyor. Neden?” şeklinde soru yöneltti.

Konuyla ilgili olarak, New South Wales Üniversitesi'nden su uzmanı Profesör Stuart Khan, sert suyun bu duruma neden olabileceğine dikkat çekti. Khan, verdiği bir röportajda sert suyun, yumuşak sudan farklı şekilde davrandığını ve bu durumun su ısıtıcısındaki tıklama sesine yol açtığını açıkladı. Sert su, ısındığında içindeki minerallerin çözünürlüğünü kaybeder ve bu da daha yoğun kabarcıkların oluşmasına neden olur. Kabarcıkların patlaması, su ısıtıcısının içinde çıtırtı veya tıklama seslerine neden olabiliyor.

Khan aynı zamanda sert suyun ısıtıcının iç yüzeyinde kireç birikmesine neden olduğunu vurguluyor. Kireç zamanla katılaşır ve küçük parçacıklar halinde kırılır. Bu da, suyun içinde daha fazla hava kabarcığının oluşmasına neden olur ve bu süreç ısıtıcının tıkırtı gibi sesler çıkarmasına yol açar.

Aslında su ısıtıcınızın çıkardığı tıklama sesi genellikle sıcaklık değişimlerinin, suyun içindeki minerallerin ve kullanılan malzemelerin genleşme büzülme süreçlerinin bir sonucudur. Ayrıca bu ses çoğunlukla zararsızdır ve su ısıtıcınızın normal işleyişiyle ilgili bir durumdur.