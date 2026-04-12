Sezgi Sena Akay ve Erdinç Acar, uzun süredir gözlerden uzak devam eden ilişkilerini sürpriz bir kararla evliliğe taşıdı. Çiftin sade törenle gerçekleşen nikahı sonrası paylaşılan detaylar merak konusu oldu.

1,5 YILLIK AŞK NİKAHLA TAÇLANDI

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Sezgi Sena Akay ile Erdinç Acar, 10 Nisan’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Evliliğini sosyal medya üzerinden duyuran Sezgi Sena Akay, paylaştığı notta duygularını dile getirdi. Akay’ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.





Sezgi Sena Akay Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Acı Aşk ve Meryem adlı yapımlarda rol almıştı.



Daha önce Hande Demir ile evli olan Erdinç Acar’ın bu evlilikten üç çocuğu bulunurken, Sezgi Sena Akay’ın da bir oğlu olduğu öğrenildi.





Gözlerden uzak ilerleyen ilişkinin evlilikle sonuçlanması, magazin dünyasında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.