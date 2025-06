Bir döneme damga vuran Amerikalı usta oyuncu Jack Betts’ten acı haber geldi. 2002 yapımı Spider-Man filmindeki Henry Balkan karakteriyle tanınan Betts, California’nın Los Osos kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

Jack Betts’in ölüm haberini yeğeni kamuoyuyla paylaştı. Uzun yıllar boyunca hem sinema hem televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan oyuncu, Friends, Everybody Loves Raymond ve My Name is Earl gibi popüler yapımlarda da rol almıştı.

Sinema kariyerinin yanı sıra Broadway’deki performanslarıyla da adından söz ettiren Betts, sanat dünyasında geniş bir iz bırakarak hayata veda etti.