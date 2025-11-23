MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "gerekirse ben İmralı'ya giderim" açıklamasının ardından komisyonda yapılan İmralı oylamasında CHP adaya gitmeyeceğini duyurdu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın açıklanmasının ardından dün akşam sosyal medyada bir video paylaştı.

'YOLSUZLUK' VE 'İMRALI' MESAJI VERDİ

Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullanırken İmralı kararı için ise şunları söyledi:

"CHP Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir"

YORUMLARIN YÜZDE 98'İ OLUMSUZ

Kılıçdaroğlu'nun aylar süren sessizliğinin ardından iki konuya ilişkin tavrını da çektiği video ile duyurmasının ardından vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına binlerce yorum bıraktı.

Haberaktif isimli sosyal medya hesabı X'in yapay zekası Grok'tan 9 bin 349 yorumun olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırmasını istedi.

Haklı bulan, teşekkür eden ve destekleyen yorumların 'olumlu', hakaret ve eleştiri türündeki yorumları 'olumsuz' ve sadece eski açıklamalarını hatırlatan ve durumu yorumlayan yorumları da 'nötr' olarak sınıflayan Grok dikkat çeken bir veri ortaya çıkardı.

Yorumların yüzde 98'i 'açıkça olumsuz' çıktı.

Yorumların yalnızca yüzde 1'i olumlu, diğer yüzde 1'i ise nötr çıktı.

'DEVLET GAYR İMEŞRU BİR ORGANLA MUHATAP OLMAZ' DEMİŞTİ

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını eleştiren Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Başkanı iken yaptığı açıklama ise yine sosyal medyada gündem oldu.

Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil" ifadelerini kullanmıştı.