“Koçum Benim”, “Yabancı Damat” ve “Yasak Elma” gibi yapımlarla tanınan Nehir Erdoğan, yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yakalandı. Ünlü oyuncu, önceki akşamüstü Cihangir’de sevgilisi Serkan Ercan ile el ele yürürken görüntülendi.

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Sabah'ın haberine göre; ikili, Cihangir sokaklarında el ele dolaşırken objektiflere yakalandı. Patlayan flaşlara gülümseyerek karşılık veren Nehir Erdoğan’ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

ROL ARKADAŞIYDILAR

Erdoğan ile Serkan Ercan’ın 2022 yapımı “Hara” filminde birlikte rol aldığı biliniyor. İkilinin arkadaşlıktan aşka uzanan ilişkisi, magazin gündeminde ilgiyle karşılandı.



Öte yandan Nehir Erdoğan’ın geçmişte yaptığı evliliğe dair sözleri de yeniden gündeme gelirken, ünlü oyuncunun yeni ilişkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Nehir Erdoğan 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenmişti. Tanıştıktan 6 ay sonra ani kararla nikah masasına oturması magazin gündemine damga vurmuştu. Çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti. 2014 yılında evlenen ve 2016 yılında boşanan Erdoğan eski eşine dair "Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen unutuyorum; yani biz sadece çünkü çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olacakken yanlışlıkla evlenivermişiz" demişti.