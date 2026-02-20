23 yaşındaki Eylül Tumbar ile 26 yaşındaki Enes Koçak, romantik kareleriyle sık sık gündeme geliyordu. Ancak ikili cephesinde yaşanan son gelişme, hayranlarını derinden üzdü ve ayrılık iddialarını magazin gündeminin ilk sırasına taşıdı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Magazin kulislerinde bir süredir konuşulan ayrılık söylentileri, çiftin Instagram hesaplarındaki temizlikle güç kazandı. İkilinin, birlikte çekildikleri ve binlerce beğeni alan romantik fotoğraflarını profillerinden kaldırması, ilişkinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki bu sessizlik ayrılık iddialarını daha da körükledi. Çiftin birbirlerini takip etmeye devam etmesi ise "ayrılık kararı henüz taze mi?" sorusunu gündeme getirdi.

"ARADIĞINI BULMAN DİLEĞİYLE"

Ayrılık iddialarının alevlendiği saatlerde Eylül Tumbar'dan gelen gizemli bir paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından "Sana… Aradığını bulman dileğiyle" ifadesini içeren bir alıntı paylaştı.

Bu imalı paylaşım, takipçileri tarafından Enes Koçak’a bir veda mesajı olarak nitelendirildi. Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, gözler Enes Koçak’ın vereceği cevaba çevrildi.