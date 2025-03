Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında ve boğazında kesi bulunan Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından satırı, boğazının üzerine bıraktığı saptandı. İncelemenin ardından Sakman’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Can Sakman evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda ve elinde kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olay yeri incelemesinde, yerde birinin sapı kırık, 2 bıçak olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, Hatay'a götürülerek toprağa verildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Halit Can Sakman'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Sakman, olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yeniden hastaneye götürülen Sakman, tedavisi tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecek.

Diğer yandan Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.