'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 'Turna Hatun'u, 'Elkızı'nın 'Ezo'su, 'Yasak Elma'nın 'Zeynep'i oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile geçen hafta memleketi Mardin'de nişanlanmıştı.
Sevda Erginci'yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler vardı.
Bolca altın takılan nişandan kareler sosyal medyada gündem olmuştu.
Çift önceki gün İzmir'de nikâh masasına oturdu. Sevda Erginci nikâh töreninden özel anları Instagram'da paylaştı.