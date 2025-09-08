'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 'Turna Hatun'u, 'Elkızı'nın 'Ezo'su, 'Yasak Elma'nın 'Zeynep'i oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile memleketi Mardin'de nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sevda Erginci'yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de vardı.

"ÖMÜR BOYU MUTLU OLUN"

Oyuncu Gonca Vuslateri de nişan gününe ait bir fotoğrafı "Verdik kızımızı.. Mardin'de muhteşem bir törenle. Ömür boyu mutlu olun çiçeğim.. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Nişandan kareler sosyal medyada gündem olurken, takılan altınlar da ayrıca dikkat çeken detaylardan oldu.

DÜĞÜN SAKIZ ADASI'NDA

Sevda Erginci ve Efe Saydut, 20 Eylül'de Yunanistan'ın Sakız Adası'nda evlenecek.