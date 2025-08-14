Daha önce Kredi çekip tatile gidenlere 'geri zekalı' ilan eden ve büyük maaş beklentisi içerisinde olan Z kuşağını hedef alan Sevda Türküsev bu kez de uzman psikolog Gökhan Çınar'ı hedef aldı.

Çınar, 25 Nisan 2024'te Katarsis isimli Youtube kanalında fenomen Merve Taşkın'ı konuk etmişti.

Programdan yaklaşık 1.5 yıl sonra Türküsev katıldığı bir programda, "yazıklar olsun" diyerek Çınar'a sitem etti.

"SİZ BU GENÇLİĞE NE MESAJ VERİYORSUNUZ?"

"Gökhan Çınar da uzman psikolog bildiğim kadarıyla öyle değil mi? Youtube'da program yapıyor, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Programda kız anlatıyor. 'Nazilli'den geldim, param yoktu. Hayallerime kavuşmak için eskortluk yaptım.' diyor" diyen Türküsev şunları söyledi:

"Daha sonra Onlyfans'la tanışıyor ve orada zaten parayı buluyor. Hayat hikayesini anlatırken bütün göğüsler meydanda. O kadar ezik duruyor ki kız değerli dostlar, zannedersin meslek hayatına tekstil fabrikasında overlokçu olarak başlamış, sırasıyla üretim planlama orada burada görev yapmış ve büyük bir azimle çalışarak firmaya genel müdür olmuş. Ayakta alkışlayacak...

Bir uzman psikolog, Gökhan Çınar, ne diyor, 'Kimsenin ne dediğine takılma.' Arkadaşım, siz ne yapıyorsunuz? Siz bu gençliğe ne mesaj veriyorsunuz? Bunu seyreden bir genç kız ne der? 'Ben hayallerime, zenginliğe, ünlü olmaya, erişebilmek için eskortluk yapabilirim. Baksana kızı baş köşede ağırlıyorlar.'

"GERÇEKTEN YAZIKLAR OLSUN"

Bir psikolog onu o kadar ciddi ve onaylarcasına yorumlar yapıyor ve en sonunda Onlyfans denen, kendini pazarladığı bir platformda zengin oluyor. Bir genç kızın bedenini satarak ünlü olmasını normalleştiriyorlar. Böyle bir karakteri programınıza alıp, sanki başarı hikayesi varmış gibi, aman canım kim ne derse desin mesajını everiyorsunuz gençliğe, gerçekten yazıklar olsun diyorum"