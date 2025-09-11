Sosyal medyada gündeme ilişkin konuları yorumladığı videolar çekmesiyle tanınan ve birçok kesim tarafından eleştirilen AKP’li Sevda Türküsev hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Pandemi döneminde paradi videolar çeken ve bu videolar ile ün kazanan Deniz TiMedya adlı içerik üreticisi, Sevda Türküsev’in ekibinden "Ayşegül" isimli bir kadının kendisine ulaştığını, hazırladığı parodi videolardaki ‘jigolo’ karakteriyleTürküsev’in programına katılması için ücret teklif ettiğini söyledi.

'SANA PARA VERECEĞİZ' DEDİLER

Deniz TiMedya, söz konusu karakterin kurgu olduğunu belirtmesine rağmen, Türküsev’in ekibindeki kişinin yine de katılmasını istediğini belirterek, “Benden jigolo olarak programa çıkmam istendi. Yapamam, ben bu konuda dalga geçen biriyim dedim. Sana para vereceğiz dediler. Pandemi döneminde ciddi şekilde paraya ihtiyacım vardı. Teklif kabul ettim ve canlı yayında jigolo rolü yaptım” ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLAR SENARYOYDU AMA İZLEYİCİYE FARKLI SUNULDU"

Deniz TiMedya, Sevda Türküsev’in jigolo karakterini kurgu olduğunu bilmesine rağmen kendisine program sırasında sert sözlerle yüklendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kurgu olduğunu bildikleri halde Sevda Türküsev yayında bana çok sert tepki gösterdi. Sanki gerçekmiş gibi üzerime geldiler. O an yaşananlar tamamen senaryoydu ama izleyiciye farklı sunuldu.”

Deniz TiMedya ayrıca yanıt vermek istediğinde ise hattan alındığını ve ücretini de alamadığını ileri sürdü.