Aslıhan Gürbüz, “Sevdiğim Sensin” dizisindeki kuzu sahnelerine tepki gösterdi. Dizide 20 günlük bir kuzunun sürekli sahnelerde yer alması, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
Sevilen dizi Sevdiğim Sensin dizisi bu kez 'kuzulu' sahneleriyle gündem oldu. Dizide Helin Kandemir'in canlandırdığı karakterin kucağında sürekli kuzunun yer almasına ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'den tepki geldi.
Sevdiğim Sensin dizisindeki kuzu sahneleriyle ilgili Aslıhan Gürbüz, ''Sevgili senaristler! Yazdığınız karaktere ek 20 günlük bebe hayvanla her yere sahne yazmak, o bebek hayvanı motora bindirmek, İstanbul'u gezdirmek gibi motivasyonlarınızın neye dayandığını, bu yaratıcılığın ve vicdanın kaynağını merak ediyorum.'' diyerek tepki gösterdi.
Ayrıca cümlelerini '' (Elimde değil gerçekten merak) Harika da oyuncularınız var halbuki elinizde...'' ifadelerini kullandı. '' bu sözlerle noktaladı.
