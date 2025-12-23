Özellikle kadınlar üzerindeki “her şeye yetişme” baskısı zamanla tükenmişliğe yol açıyor. İşte sevdiğiniz kişinin bunalımın eşiğinde olabileceğini gösteren dikkat çekici işaretler.

DUYGUSAL YÜK TÜKETİM DAVRANIŞLARINA YANSIYOR

Psikologlar, bastırılan stresin çoğu zaman ani ya da rahatlatıcı tüketim davranışlarıyla dışa vurulduğunu belirtti. Bu tercihler, bilinçsiz bir harcama değil, kişinin ayakta kalma ve kendini sakinleştirme çabası olarak değerlendirildi.

AĞIRLIKLI BATTANİYELERE YÖNELİM ARTIYOR

Zor bir dönemden geçen birçok kişinin ağırlıklı battaniyelere ilgi gösterdiği görülüyor. Araştırmalar, bu tür battaniyelerin vücutta güvenlik hissi yarattığını ve uyku kalitesini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, fiziksel baskı hissinin kaygıyı azalttığını ve kişiyi rahatlattığını ifade etti.

GÜNLÜKLER DUYGUSAL BOŞALMA ARACI OLUYOR

Yoğun stres altında olan bireyler, duygularını düzenlemek ve düşüncelerini toparlamak için öz yansıtma günlüklerine yöneliyor. Uzmanlar, düzenli yazmanın içsel gerilimi azalttığını ve duygusal çöküşü geciktirebildiğini belirtti.

CİLT BAKIMI VE ÖZ BAKIM ALIŞVERİŞLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tükenmişlik yaşayan kişiler, çoğu zaman kendilerini ihmal ediyor. Bu nedenle ani cilt bakım ürünü alışverişleri, bedenle yeniden bağ kurma ve öz saygıyı toparlama girişimi olarak değerlendiriliyor. Klinik psikolog Monica Vermani, kaliteli öz bakımın kaygı ve depresyon belirtilerini azaltabildiğini söyledi.

ÇAY TÜKETİMİ VE RİTÜELLER ÖNE ÇIKIYOR

Aşırı stres altında olan kişiler, kahve yerine çaya yöneliyor. Uzmanlara göre çay, sakinleşme ve yavaşlama hissiyle ilişkilendiriliyor. Refah araştırmacısı Jasmine Tahmaseb-Makkonata, basit ritüellerin stres seviyesini düşürdüğünü belirtti.

RAHAT KIYAFETLER TERCİH EDİLİYOR

Dar ve sıkı kıyafetlerin kaygıyı artırdığına dikkat çeken uzmanlar, bunalım eşiğindeki kişilerin bol kesimli ve yumuşak dokulu giysilere yöneldiğini ifade etti. Fiziksel rahatlık, psikolojik baskıyı bir nebze azaltıyor.

MUM VE KOKU ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR

Kokulu mumlar, duygusal denge arayışında sık tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Psikoterapist Chrissa Chalkia, kokuların ruh hali üzerinde fizyolojik etkiler oluşturabildiğini belirtti.

PAKET SERVİS SİPARİŞLERİ ÇOĞALIYOR

Enerjinin tükendiği dönemlerde yemek yapmak zorlayıcı hale geliyor. Uzmanlar, paket servis tercihlerinin tembellik değil, tükenmişliğin bir sonucu olduğunu vurguladı. Araştırmalar, tanıdık ve sıcak yemeklerin duygusal rahatlama sağladığını gösterdi.

TAKVİYE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİNE YÖNELİM GÖRÜLÜYOR

Bunalım sürecine giren bireyler, sağlıklarına yeniden odaklanmaya başlıyor. Vitamin ve takviye ürünleri, kontrol duygusunu yeniden kazanma çabası olarak değerlendiriliyor.

YENİ HOBİLER VE EL İŞLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Psikolog Mark Travers, yeni hobilere yönelmenin zihinsel ve duygusal destek sağladığını belirtti. Yaratıcı faaliyetlerin, kişiyi hayata yeniden bağladığı ifade edildi.

DÜZEN VE BİTKİ ARAYIŞI ÖNE ÇIKIYOR

İçsel kaos yaşayan kişiler, çevresini düzenleyerek kontrol hissi kazanmak istiyor. Düzenleyici ürünler ve depolama sistemleri bu nedenle tercih ediliyor. Ayrıca bitkilere yönelimin arttığı görülüyor. Araştırmalar, bitkilerle etkileşimin psikolojik ve fizyolojik stresi azalttığını ortaya koydu.