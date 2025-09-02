Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran’daki operasyonda 7 kişinin tutuklandığı soruşturmada, firari durumdaki Ö.S. ve Y.L.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama’ suçlarından aranan iki şüphelinin, Karaağaç Mahallesi’nde bir bağ evinde saklandığı belirlendi.

Ekiplerin bağ evine düzenlediği operasyonda Ö.S. ve Y.L. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.