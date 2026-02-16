İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde önceki gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAYACAKLARDI

Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin Manisa’da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’a geldikleri öğrenildi.

2 GÖZALTI

Klimadan çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.