Olay, saat 11.00 sularında Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk sahibi Ercan Özer (83) ile eşi Emine Özer (72) arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Ercan Özer, eşi yatağında uyuduğu sırada yanına gelerek elindeki bıçakla yaşlı kadının boğazını kesti. Emine Özer olay yerinde kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti. "BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI



Cinayetin ardından soğukkanlılığını koruyan Ercan Özer, telefonla torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" dedi. Torununun ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Emine Özer’in yaşamını yitirdiği kesinleşti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli Ercan Özer'i suç aletiyle birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

