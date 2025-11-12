Psikologlar, bir kişinin yemek masası alışkanlıklarının, narsisist bir kişiliğe işaret edip edemeyeceğini mercek altına aldı.

Araştırmalar, "Karanlık Üçlü" olarak bilinen narsisizm, psikopati ve Makyavelizm gibi özellikleri taşıyan kişilerin, beslenme konusunda belirli eğilimler gösterdiğini ortaya koyuyor.

Et tüketimi

Araştırmalara göre en belirgin ipuçlarından biri et tüketimi. Alman psikolog Dr. Rayna Sariyska-Garvels ve ekibinin 2019'daki çalışması, narsisizm ve diğer 'Karanlık Üçlü' özellikleriyle en çok bağlantılı olan "öfke" duygusunun, et yeme alışkanlığıyla pozitif bir ilişki gösterdiğini buldu.

Narsisistler, eti "insanlar besin zincirinin en üstündedir" gibi "hiyerarşik" gerekçelerle savunma eğilimindeydi. Bilim insanları bu durumu, 'Karanlık Üçlü'nün hayvanlara karşı daha olumsuz bir tutumla ve psikopatinin hayvanlara yönelik zulüm davranışlarıyla ilişkilendirilmesine bağladı.

Sağlıklı gıdalarla kurduğu ilişki

Dikkat çeken bir diğer bulgu ise narsisistlerin sağlıklı gıdalarla kurduğu "ikiyüzlü" ilişki.Psikologlar Renaud Lunardo ve Jana Gross'a göre, narsisistler sosyal ortamlarda "benlik imajlarını koruma stratejisi" benimsiyor. Topluluk içindeyken sağlıklı beslenmeye aşırı odaklanmış görünüp risklerden kaçınırken, özel yaşamlarında tam tersi bir tutum sergileyebiliyorlar.

Örneğin, bir çalışmada narsisistlerin çikolatayı daha sağlıklı bulma olasılığının %25 daha fazla olduğu, ancak bu düşkünlüğün özellikle yalnızken ortaya çıktığı görüldü. Araştırmacılar, narsisistlerin özelde şarap, bitter çikolata ve "süper gıda" olarak adlandırılan besinlerin faydalarını abartma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Bunun nedeni, bu yiyecekleri "rekabetçi doğaları" için bir "yakıt" olarak görmeleri. Narsisistler için "süper gıdalar", onlara statü yarışında avantaj sağlayacak "yüksek oktanlı güçlendiriciler" olarak algılanıyor.

Sadece erkekler için geçerli

Ancak araştırmalar, bu yeme alışkanlıkları ve narsisizm arasındaki bağlantıların neredeyse tamamen erkekler için geçerli olduğunu gösteren kritik bir ayrımı ortaya koydu. Bilim insanları, kadın katılımcıları incelediğinde bu belirgin farkların çoğunun ortadan kalktığını tespit etti.

Psikolog Dr. Liping Shi'ye göre bu durumun iki olası açıklaması var:

Kadınlar üzerindeki "zayıf olma" yönündeki toplumsal baskı.

"Makyavelizm" özelliği yüksek olan kadınların "stratejik planlama ve uzun vadeli yönelime" sahip olması. Bu özellik, onların kontrolsüz yeme davranışlarını azaltmalarına yardımcı oluyor olabilir.

Buna karşılık, 2022 tarihli bir çalışma, erkek narsisistlerin "dürtüsellik" ile olan pozitif ilişkileri nedeniyle "kontrolsüz yeme" ve "duygusal yeme" eğilimlerinin çok daha yüksek olduğunu bulmuştu.