Avusturya’nın 3 bin 798 metreyle en yüksek zirvesi olan Grossglockner’de 19 Ocak 2025’te meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılığa göre Kerstin G, fırtınalı hava koşullarında hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi. İddianamede, sanığın deneyimli dağcı olduğu ve tırmanışı planlayan kişi sıfatıyla sorumlu kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Savcılık, çiftin tırmanışa geç saatlerde başladığını, yeterli acil durum ekipmanı taşımadığını ve olumsuz hava koşullarına rağmen geri dönüş kararı alınmadığını savundu. Ayrıca Kerstin G’nin yüksek irtifa için uygun olmayan ekipman kullandığı, buna rağmen tırmanışın sürdürüldüğü ifade edildi. Saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgar ve hissedilen eksi 20 dereceye varan soğuğa rağmen yardım çağrısının geciktiği öne sürüldü.

'AŞIRI BİTKİN DÜŞTÜ'

Avusturya basınında Thomas P olarak anılan sanık ise suçlamaları reddetti. Avukatı Kurt Jelinek, yaşananları “trajik bir kaza” olarak nitelendirdi ve tırmanışın ortak kararla planlandığını savundu. Savunmaya göre çift, zirveye yaklaşık 40 metre kala kadının aşırı bitkin düşmesi üzerine yardım aramak amacıyla ayrıldı.

Savcılık ise Kerstin G’nin gece saatlerinde zirveye yakın bir noktada yalnız bırakıldığını ve acil servislerle geç iletişime geçildiğini ileri sürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle gece helikopter kurtarması yapılamadığı, genç kadının donmuş dağ yamacında hayatını kaybettiği belirtildi.

Dava, yalnızca Avusturya’da değil uluslararası dağcılık camiasında da yakından takip ediliyor. Yargılama sürecinde, kişisel risk alma ile cezai sorumluluk arasındaki sınırın nerede başladığı tartışılıyor.

Sanığın suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Hukukçulara göre mahkemenin vereceği karar, dağ sporlarında partnerlerin sorumluluğuna ilişkin emsal teşkil edebilir.