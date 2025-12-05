Çevreden toplanan kamera kayıtlarında çiftin tırmanış sırasında kullandığı acil durum ışıklarının saat 18.00'de parladığı fark edildi. Aradan altı saat geçmeden kadın güçten düştü, ışıkların pili azaldı ve yardım hala ulaşmadı...

RÜZGAR NEDENİYLE OPERASYON İPTAL EDİLDİ

Saat 02.30'da kaydedilen görüntülerde ise adamın sevgilisini kar içinde bırakarak tek başına dağın diğer yamacına inmeye başladığı görüldü. Sabah saatler 07.10'u gösterdiğinde bölgeyi tarayan bir kurtarma helikopteri görüntülere yansıdı ancak şiddetli rüzgar nedeniyle operasyon iptal edildi.

Yaklaşık üç saat sonra yürüyerek tırmanan altı kişilik ekibe ulaşıldığında ise 33 yaşındaki kadının donarak hayatını kaybettiği fark edildi.

Yaklaşık 6 saat sonra kadının gücü tükendi, ışıklar sönmeye başladı.

SEVGİLİYE "AĞIR İHMAL SONUCU ADAM ÖLDÜRME" SUÇLAMASI

Soruşturma tamamlandı ve 36 yaşındaki erkek dağcının, ağır ihmal sonucu adam öldürme suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.

Savcılığın açıklamasına göre:

- Adam, "hipotermiye girmiş, yorgun, yönünü kaybetmiş" haldeki sevgilisini 02.00 sularında zirveye 50 metre kala korumasız bıraktı.

- Kadının yüksek irtifa tırmanışında tamamen deneyimsiz olduğu bilinmesine rağmen rota doğru planlanmadı.

- Tırmanış iki saat geç başlatıldı ve yeterli acil durum ekipmanı taşınmadı.

02.30 sularında çekilen görüntülerde erkeğin sevgilisini az sayıda ekipmanla yalnız bırakıp dağın diğer tarafına inmeye çalıştığı görüldü.

- Yardım aramaya giderken kadın rüzgârsız bir noktaya taşınmadı; bivak tulumu ya da acil durum örtüsü kullanılmadı.

- Adam, sevgilisinin splitboard ve yumuşak kar botlarıyla yüksek irtifaya çıkmasına izin verdi — dağcılar bu ekipmanı bu tür rotalar için uygunsuz kabul ediyor.

- Sert hava koşullarında geri dönmek yerine tırmanış sürdürüldü.

- Çift saat 20.50'den itibaren mahsur kalmasına rağmen erkek dağcı gece olmadan acil çağrı yapmadı.

Sabah 10.30 sularında altı kurtarma görevlisi bölgeye ulaştığında genç kadının soğuktan donmuş bedeniyle karşılaştı.

- 22.50'de polis helikopteri üzerlerinden geçerken dahi sinyal vermedi.

- Polis tarafından defalarca arandı; nihayet 00.35'te telefona yanıt verdi ancak görüşmeden sonra tekrar aramadı.

- Telefonunu sessize aldığı için sonraki çağrıları duymadı.

"TRAJİK BİR KAZAYDI" SAVUNMASI

Sanığın avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ancak olayın hâlâ "trajik bir kaza" olduğunu savundu.

Dava 19 Şubat 2026'da Innsbruck Bölge Mahkemesi'nde görülecek.