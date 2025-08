Jennifer Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' dünya turnesi kapsamında dün akşam Festival Park Yenikapı'da sahne aldı.

Amerikalı yıldız, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Lopez hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla muhteşem bir geceye imza attı.

Lopez konserine adeta ünlüler akın etti. Son olarak 'Yalan' dizisinde 'Duru Aksoy' karakterine hayat veren Eylül Tumbar da konsere sevgilisiyle katılanlar arasındaydı.

Konsere püsküllü üstü ve mini şortuyla gelen Eylül Tumbar kombinini siyah deri çizmeleriyle tamamladı. Genç yuncunun konser seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tumbar'a "Sıcakta nasıl böyle çizme giyiniyor", "Ağustos ayında çizme ne alaka?", "Biz yapsak kıro derler", "Sıcakta pişti ayakları", "Tırnak mantarı online" gibi çok sayıda yorum yapıldı.